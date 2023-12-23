Trafikte kurşun yağdırmışlardı... Silahlı saldırı zanlıları yakalandı!

Yayınlanma: 23.12.2023 - 16:08

Güncelleme: 23.12.2023 - 16:10

Manisa'nın Akhisar ilçesinde iki grup arasında trafik tartışması sonrası taraflardan biri silahla ateş açtı. Ardından tartıştıkları kişileri takip eden grup 3 kişiyi darp ederek olay yerinden kaçtı.

Haber verilmesi üzerine Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından saldırganların tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

Şüphelilerin B.K., M.S., D.G. ve Y.Ç. adlı şahıslar olduğunu belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla 4 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Yakalana şüpheliler işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.