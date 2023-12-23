Trafikte kurşun yağdırmışlardı... Silahlı saldırı zanlıları yakalandı!

Akhisar'da trafikte tartıştıkları kişilere silahla ateş eden ardından da 3 kişi darp eden 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 23.12.2023 - 16:08
Trafikte kurşun yağdırmışlardı... Silahlı saldırı zanlıları yakalandı!
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde iki grup arasında trafik tartışması sonrası taraflardan biri silahla ateş açtı.  Ardından tartıştıkları kişileri takip eden grup 3 kişiyi darp ederek olay yerinden kaçtı.

Haber verilmesi üzerine Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından saldırganların tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

Şüphelilerin B.K., M.S., D.G. ve Y.Ç. adlı şahıslar olduğunu belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla 4 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Yakalana şüpheliler işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.


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