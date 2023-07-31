Trafikte makas atan sürücüye 5 bin 451 lira ceza kesildi!

Beylikdüzü D-100 Karayolu'nda makas atarak ilerleyen ve o anları sosyal medyada paylaşan sürücü polis ekipleri tarafından yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 31.07.2023 - 17:34
Trafikte makas atan sürücüye 5 bin 451 lira ceza kesildi!
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İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi D-100 Karayolu'nda sürücünün makas attığı anlar, yanındaki arkadaşı tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

PARA CEZASI UYGULANDI

Aracın plakasını tespit eden polis ekipleri, sürücünün H.H.A. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan sürücü H.H.A.'ya 'makas atmak' maddesinden 4 bin 64 lira , 'saygısızca araç kullanmak' maddesinden 436 lira, 'film cam' maddesinden ise, 951 lira olmak üzere toplamda 5 bin 451 lira idari para cezası uygulandı.

Şüpheli hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatıldı.

Şüphelinin arkadaşı tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde sürücünün, diğer araçlara aldırış etmeden hızla makas attığı anlar görülüyor.


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