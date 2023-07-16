Emekliler arası makas açıldı... Alay Hamzaçebi: Yoksulluk sınırı üzerine çıkılsın

Yayınlanma: 16.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 16.07.2023 - 03:00

İktidarın aylık düzenlemesi daha önce emekli olanla şimdi emekli olacak memur arasındaki makası da açtı. Büro-İş Sendikası Başkanı Alay Hamzaçebi, maaş artışlarının yoksulluk sınırına yükseltilerek yeniden gözden geçirilmesini istedi.

Emekliler arasında bir aylık dönemde bile önemli farkların ortaya çıkacağını belirten Hamzaçebi, bunun “büyük kazık, büyük kandırmaca” olduğunu söyledi. Memur ve memur emeklilerinin maaş-aylıklarının enflasyon farkı ile birlikte ödendiğine işaret eden Hamzaçebi, 1 Temmuz itibarıyla tüm kamu çalışanlarının maaşlarında, ilk 6 aylık enflasyon farkına ek olarak yılın ikinci yarısı için toplusözleşmeden kaynaklanan oranla toplam yüzde 17.55’lik zam yapılması gerektiğini anımsattı.

(Alay Hamzaçebi)



En düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkarılması vaadi kapsamında enflasyon farkına ek olarak taban aylığa dolayısıyla emekliliğe yansımayan seyyanen zam formülü bulunduğunu belirten Hamzaçebi, “Memurlara 8 bin 77 TL seyyanen zam ile emeklilerin maaş zammı yüzde 19.77 den yüzde 25’e yükseltilecek şekilde yasa TBMM’de kabul edildi. Bu düzenleme Temmuz 2023’ten önce emekli olan bir memurun emekli maaşı ile sonra emekli olacak memurların emekli maaşları arasında haksızlığa sebep olacaktır. Hükümet en düşük memur maaşını yoksulluk sınırı olan 34 bin liranın üzerine çıkaracak sekilde seyyanen zam tutarını taban aylığa ve emekli maaşına yansıtmalı aynı oranda emekli maşlarına artış yapılmalı” diye konuştu.