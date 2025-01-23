Trafikte saldırı amacıyla aracından inenlerin ehliyetine el konulacak!
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, trafiği tehlikeye atanlara yönelik önlemlerin artırılacağını duyurdu. Bu kapsamda; trafikte saldırı amacıyla aracından inen sürücülerin ehliyetine el konulacak.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Reform Stratejisi Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Trafik düzenlemesine ilişkin ayrıntıları aktaran Erdoğan, trafiği tehlikeye atan sürücülerin ehliyetine el konulacağını duyurdu.
Erdoğan, "Hak ve özgürlüklerin korunması ilkesine uygun şekilde suç yaptırım infaz dengesini düzenleyeceğiz. Ceza adaleti sistemini hürriyeti bağlayıcı cezaya alternatif yeni yaptırımlarla düzenleyeceğiz. Trafiği tehlikeye atanlara yönelik caydırıcı önlemler alacağız. Saldırı amacı ile aracından inenlerin ehliyetine el konulması gibi yaptırımlar uygulayacağız." ifadelerini kullandı
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