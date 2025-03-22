Trafikte silahlı kavga! Faciadan şans eseri dönüldü
Kahramanmaraş’ta trafikte tartışan sürücülerden biri, diğerine silah çekti. Çevredekilerin müdahalesi ile facianın önüne geçildi.
Kahramanmaraş Doktor Sait Bulvarı’nda iki otomobilin sürücüsü, trafikte ilerlerken aniden durup ve tartışmaya başladı. Tartışma sırasında araçlarından inen sürücüler birbirilerinin üzerine yürüyüp bağırmaya başladı.
Tartışma büyünce sürücülerden biri otomobilin bagajını açıp bir şeyler aramaya başlarken, diğer sürücü de belinden silahını çıkardı ve diğerine doğrulttu.
Olayı izleyen çevredekilerden biri silah çeken kişiyi engelleyerek, olası bir cinayetin önüne geçti.
Diğer sürücülerin araya girmesiyle birlikte taraflar olay yerinden ayrıldı.
Etiketler: #kahramanmaraş #Trafik #kavga
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