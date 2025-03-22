İstanbul'da 'ara gaz' kavgası: Motokurye ile cemaat birbirine girdi'

Yayınlanma: 22.03.2025 - 12:40

Güncelleme: 22.03.2025 - 12:40

İstanbul'un Pendik ilçesine bağlı Kavakpınar Mahallesi’nde dün tekmeli ve yumruklu bir kavga yaşandı.

İddiaya göre; Cuma namazından çıkan cemaat ile, cami önünde motosikletiyle ara gaz vererek gürültü çıkaran motokurye arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle cemaatte bulunan yurttaşlar ile motokurye birbirlerine girdi.

Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgayı kimileri ayırmaya çalışırken, kimisi de izledi. Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sonlandı. Yaşanan o anlar yurttaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.