İstanbul'da 'ara gaz' kavgası: Motokurye ile cemaat birbirine girdi'
Pendik’te camiden çıkan cemaat ile cami önünde ara gaz vererek gürültü yapan motokurye arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar arasında çıkan kavgada tekmeler ve yumruklar havada uçuştu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul'un Pendik ilçesine bağlı Kavakpınar Mahallesi’nde dün tekmeli ve yumruklu bir kavga yaşandı.
İddiaya göre; Cuma namazından çıkan cemaat ile, cami önünde motosikletiyle ara gaz vererek gürültü çıkaran motokurye arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle cemaatte bulunan yurttaşlar ile motokurye birbirlerine girdi.
Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgayı kimileri ayırmaya çalışırken, kimisi de izledi. Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sonlandı. Yaşanan o anlar yurttaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Etiketler: #Cami #Cemaat #kavga #motokurye
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