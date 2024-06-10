Trafikte tartıştığı motosikletliye bıçak çekti: 'Seni ikiye bölerim'

Yayınlanma: 10.06.2024 - 17:38

Güncelleme: 10.06.2024 - 17:39

Ümraniye’de bir otomobil sürücüsü, trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsünün kırmızı ışıkta durduğu sırada yanına gelerek küfretmeye başladı.

"SENİ İKİYE BÖLERİM"

Bu sırada yanında bulunan şahıs da bıçak çekerek motosikletli genci ‘Seni ikiye bölerim’ diye tehdit etti. Motosiklete vuran saldırgan, motosikletlinin de üzerine yürüdü.

O anlar motosikletlinin kask kamerasına yansırken, kavga çevredekilerin müdahalesiyle son buldu.