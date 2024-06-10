Trafikte tartıştığı motosikletliye bıçak çekti: 'Seni ikiye bölerim'

Ümraniye’de bir otomobil sürücüsü ve yanındaki şahıs, trafikte tartıştığı motosikletli gence bıçak çekerek küfürler yağdırdı. Elinde bıçak bulunan şahsın ‘seni ikiye bölerim’ diyerek tehdit ettiği anlar motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 10.06.2024 - 17:38
Abone Ol google-news

Ümraniye’de bir otomobil sürücüsü, trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsünün kırmızı ışıkta durduğu sırada yanına gelerek küfretmeye başladı.

"SENİ İKİYE BÖLERİM"

Bu sırada yanında bulunan şahıs da bıçak çekerek motosikletli genci ‘Seni ikiye bölerim’ diye tehdit etti. Motosiklete vuran saldırgan, motosikletlinin de üzerine yürüdü.

O anlar motosikletlinin kask kamerasına yansırken, kavga çevredekilerin müdahalesiyle son buldu.


Ümraniye haberleri motosiklet haberleri

İlgili Haberler

Yeni evli çifti motorsiklet kazası ayırdı

Yeni evli çifti motorsiklet kazası ayırdı
Bakırköy'de feci kaza: Bariyerlere çarpan motorsiklet sürücüsü öldü

Bakırköy'de feci kaza: Bariyerlere çarpan motorsiklet sürücüsü öldü
Bakırköy'de feci kaza: Bariyerlere çarpan motorsiklet sürücüsü öldü

Bakırköy'de feci kaza: Bariyerlere çarpan motorsiklet sürücüsü öldü
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler