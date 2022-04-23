Trafikte tartıştıkları sürücüyü, eşi ve çocuğunun yanında darbeden 2 zanlı yakalandı
Bir yurttaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu. İstanbul Büyükçekmece'de eşi ve küçük çocuğuyla birlikte trafikte olan bir sürücü, iki şahıs tarafından öldüresiye darbedilmişti. Son olarak, sürücüyü darbeden 2 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "kasten yaralama-hakaret-trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçlarıyla ilgili bazı basın yayın kuruluşlarında "Akan trafikte durup kavga ettiler" başlığıyla yer alan haberlere istinaden çalışma başlattı.
Ekipler, tehlikeli şekilde araç kullanan sürücü E.D'nin, H.S'nin kullandığı aracın önüne kırarak aniden fren yapması sonucu kazaya sebebiyet verdiğini, çıkan tartışmada E.D. ve yanındaki Y.D'nin H.S'yi darbettikten sonra olay yerinden uzaklaştığını belirledi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Ekiplerce yapılan çalışmada, E.D. ve Y.D. evlerinde gözaltına alındı. İki şüpheli haklarında "kasten yaralama-hakaret-trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçlarından yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
NE OLMUŞTU?
Olay, 22 Nisan Cuma günü akşam saatlerinde Hadımköy Yolu Caddesi Büyükçekmece istikametinde gerçekleşti. İddiaya göre, yanında eşi ve çocuğu olan bir sürücü ile iki şahıs arasında trafikte yol verme tartışması yaşandı. Tartışma kısa sürede büyürken şahıslar, sürücüyü öldüresiye darbetti.
Yüzü kanlar içinde kalan adamın yardımına çevredeki yurttaşlar koşarken şahısların rahat tavırları görenleri şaşkına çevirdi.
YAŞANAN ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA
Yaşanan anlar çevredeki bir yurttaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde sürücünün kanlar içindeki yüzü ile eşinin ve çocuğunun aracın içindeki korku dolu halleri görülürken şahısların umursamaz bir şekilde olay yerinden ayrıldığı kameraya yansıdı.
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