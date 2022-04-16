Esenyurt'ta baltalı trafik kavgası
Esenyurt'ta yol verme kavgasında otomobil sürücüsü, bagajdan aldığı baltayla motosikletlinin üzerine yürüdü. O anlar hem güvenlik kamerası hem de motosikletlinin cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, 13 Nisan Çarşamba günü sabah saatlerinde Esenyurt Fatih Mahallesi'nde yaşandı.
Otomobil sürücüsü, yanında giden motosikletliyle yol verme tartışması yaşadı. 100 metre sonra ara sokağa giren ikili arasında sözlü tartışma devam etti.
Motosiklet sürücüsünün durması üzerine, otomobilin sürücüsü de durarak bagajından balta aldı.
Motosiklet sürücüsü, elindeki baltayla üzerine gelen otomobil sürücüsünü güçlükle sakinleştirdi.
Daha sonra iki sürücü olay yerinden ayrıldı.
Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerası ve motosikletlinin cep telefonu kamerasına yansıdı.
Video Haberler
- Çarşaflı çeteye baskın
- Araçtaki uyuşturucu düzeneği polisi bile şaşırttı
- Cinsel saldırı ve şiddet iddiası: Babasını öldürdü
- Trafikte akılalmaz an! Baltayı çıkardı, üzerine yürüdü
- Polisten 'dilenci' operasyonu
- Polisle alay ettiği görüntüleri paylaşan kişiye gözaltı
- Dünyaca ünlü mağazada yakalandılar
- İstanbul'da korkunç kaza: Otomobil ikiye bölündü
- Sosyal medya üzerinden ulaştılar: Sahte dolar tuzağı
- Mansur Yavaş'tan AKP'ye sert tepki
En Çok Okunan Haberler
-
- Eşini 34 yerinden bıçaklayarak öldürdü
- NBA'de Hawks ve Pelicans play-off'lara yükseldi
- Çarşaflı çeteye baskın
- El freni çekilmemişti, aracı durdurmak isterken ezildi
- Trabzonspor ilk kez 4 maç art arda puan kaybett,
- DSÖ duyurdu: Nedeni bilinmiyor, 74 vaka tespit edildi
- Deniz 150 metre kumsalı yuttu, evler tehdit altında
- Kayseri'de puanlar paylaşıldı
- 'Asalı büyücü'yle saldırdılar
- Burak Elmas, sahada değil kasada kazandı