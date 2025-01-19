Trafikte tehlike saçtı: Otomobil ters yöne girdi!

Kırıkkale’de uzun farları açık şekilde ters yönde ilerleyen otomobil, trafikte korku dolu anlar yaşattı.

Trafikte tehlike saçtı: Otomobil ters yöne girdi!
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 19.01.2025 - 23:36

Kırıkkale-Kayseri kara yolunda gece yarısı ters yönde ilerleyen otomobil, hem trafik kurallarını ihlal etti hem de uzun farları açık şekilde diğer sürücüler için büyük bir risk oluşturdu.

Trafikteki sürücüler, can güvenliklerini sağlayabilmek için ani manevralar yapmak zorunda kaldı. Olay anı, seyir halindeki başka bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin hem ters yönde hem de uzun farları açık şekilde ilerlediği ve diğer sürücülerin görüşünü ciddi şekilde kısıtladığı görüldü.

Trafik güvenliğini hiçe sayan otomobil sürücüsünün tespiti için Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü inceleme başlattı.


Etiketler: #Kırıkkale #ters yön #otomobil

İlgili Haberler

Ters yönde giden otomobil dehşet saçtı! Yeni yılın ilk saatlerinde korkunç kaza: 1 ölü

Ters yönde giden otomobil dehşet saçtı! Yeni yılın ilk saatlerinde korkunç kaza: 1 ölü
Avcılar'da 'ters yön' tartışmasında kan aktı: Kadın sürücü kolundan bıçaklandı

Avcılar'da 'ters yön' tartışmasında kan aktı: Kadın sürücü kolundan bıçaklandı
Ters yöne giren araç ile cip kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Ters yöne giren araç ile cip kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler