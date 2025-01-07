Avcılar'da 'ters yön' tartışmasında kan aktı: Kadın sürücü kolundan bıçaklandı

Avcılar’da ters yönden gelen kadın sürücü, duruma tepki gösteren diğer kadın sürücüyü kolundan bıçakladı.

Avcılar'da 'ters yön' tartışmasında kan aktı: Kadın sürücü kolundan bıçaklandı
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İHA
Yayınlanma: 07.01.2025 - 17:05

Avcılar Tahtakale Mahallesi’nde iki sürücü arasında yol vermeme nedeniyle kavga çıktı. Ters yönden gelen bir kadın sürücüye o esnada seyir halinde olan diğer kadın sürücü tepki gösterdi.

KADINI BIÇAKLADI

Tartışma üzerine ters yönden gelen kadın sürücü duruma tepki gösteren kadın sürücüyü kolundan bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan kadını hastaneye götürmek istedi. Ancak sürücü reddetti.

BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

İki sürücü de şikayetçi olmak üzere polis ekipleri tarafından karakola götürüldü.


Etiketler: #Avcılar #Trafik

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