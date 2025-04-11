Trafikte tehlikeli anlar: Camından sarktığı otomobili ayağıyla kontrol etti

Yayınlanma: 11.04.2025 - 10:49

Güncelleme: 11.04.2025 - 11:05

Olay, 9 Nisan'da Caddebostan Mahallesi Bağdat Caddesi'nde yaşandı.

Otomobil ile seyir halinde olan sürücü, camdan sarkarak ayağıyla direksiyonu kontrol etmeye çalıştı.

Otomobilin arka ve ön kısmında camdan sarkan kişiler ise müzik eşliğinde dans etti.

Trafiği tehlikeye atan kişiler, o anları cep telefonu kameralarıyla kaydederek sosyal medyada paylaştı.