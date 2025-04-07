Otomobil bariyerlere çarptı; 1 ölü, 3 yaralı

Bursa'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü Ali Arda Balkan (20) hayatını kaybederken, yanındaki 3 kişi de yaralandı.

Otomobil bariyerlere çarptı; 1 ölü, 3 yaralı
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DHA
Yayınlanma: 07.04.2025 - 11:27

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında, Gebze Orhangazi-İzmir otoyolu Çağlayan Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Ali Arda Balkan'ın direksiyon kontrolünü yitirdiği 16 AGC 44 plakalı otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kontrolünde, Ali Arda Balkan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralanan Şilan M. (22), Sude Ö. (22) ve Ahmet O. (22) ise ambulansla kaldırıldıkları Bursa Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #Bursa #kaza

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