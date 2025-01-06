Trafikte yol verme tartışması kanlı bitti: 1 ağır yaralı, 4 gözaltı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, yol verme tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü. M.H. ağır yaralanırken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Trafikte yol verme tartışması kanlı bitti: 1 ağır yaralı, 4 gözaltı
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DHA
Yayınlanma: 06.01.2025 - 18:59

İzmir'in Bayraklı ilçesinde trafik nedeniyle yaşanan yol verme tartışması, bıçaklı bir kavgaya dönüştü. Arbede sırasında M.H., 4 farklı yerinden bıçak darbeleri alarak ağır yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bayraklı Şehir Hastanesi'ne kaldırılan M.H.'nin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında şüpheliler A.C.F., İ.Z., M.Y. ve E.Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.


Etiketler: #İzmir #Bayraklı

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