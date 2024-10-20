Traktör kazası evli çifti ayırdı: 1 ölü, 1 yaralı
Mersin’in Mut ilçesinde traktör devrilmesi sonucu yaşlı çiftten kadın hayatını kaybetti, eşi ise yaralandı. Yaşlı çiftin kazadan önce traktörde birlikte çekindikleri fotoğraf kaldı.
Kaza, İlçeye bağlı Güme Mahallesi Mut yolu Dağpazarı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Bayram (69) idaresindeki 33 UN 133 plakalı odun yüklü traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada sürücü yaralanırken, eşi Emiş Bayram (68) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı gören yurttaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü, Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Hayatını kaybeden Emiş Bayram’ın cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: #Mersin #trafik kazası #traktör
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