Adıyaman'da feci kaza... Otomobil şarampole yuvarlandı: Yaralılar var!
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Atatürk Barajı Göleti yolunda M.P. idaresindeki 02 KA 355 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada sürücüyle otomobildeki 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralıların ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındığı aktarıldı.
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