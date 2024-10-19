Adıyaman'da feci kaza... Otomobil şarampole yuvarlandı: Yaralılar var!

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Adıyaman'da feci kaza... Otomobil şarampole yuvarlandı: Yaralılar var!
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AA
Yayınlanma: 19.10.2024 - 13:44

Atatürk Barajı Göleti yolunda M.P. idaresindeki 02 KA 355 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. 

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada sürücüyle otomobildeki 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. 

Yaralıların ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındığı aktarıldı.


Etiketler: #kaza #şarampol #sürücü #adıyaman

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