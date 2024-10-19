'Sabah güneşi gözümü aldı' demişti: Aksaray'da 6 kişinin öldüğü tur otobüsü kazasında şoför tutuklandı
Aksaray'da 6 kişinin hayatını kaybettiği, 34 kişinin yaralandığı tur otobüsü kazasında, sürücü tutuklandı.
Aksaray'daki feci kazanın ardından gözaltına alınan Nurhan Hazer'in, jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen Hazer, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
"SABAH GÜNEŞİNDEN ETKİLENDİM"
Sürücünün jandarmadaki ifadesinde, uyumadığını, sabah güneşinden etkilendiğini belirterek, "Kaza yapmamak için çabaladım. Bariyere çarpınca kurtaramadım, şarampole devrildik" dediği öğrenildi.
Öte yandan, kazada yaralananlardan 12'si taburcu edildi, diğerlerinin ise hastanelerde tedavisi sürüyor.
NE OLMUŞTU?
Balıkesir'den Kapadokya'ya giden Nurhan Hazer yönetimindeki 45 HB 0560 plakalı Akhisar Seyahat firmasına ait tur otobüsü, Aksaray-Ankara kara yolu Acıpınar mevkisinde dün devrilmiş, kazada, 6 kişi hayatını kaybetmiş, 34 kişi yaralanmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte 'Yenidoğan çetesi' liderinin ilk ifadesi!
- Üç harfli market zincirinde sağlık skandalı!
- 'Yenidoğan' skandalına karışan kişiler ifşa oldu
- Ölüm nedeni belli oldu!
- Özel'i 'onaylamayan' seçmenlerin partisi dikkat çekti
- Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan ilk açıklama
- İsrailli bakanın skandal paylaşımına sert tepki!
- Yurtdışına kaçtı iddiası
- '1989'dan beri hukukumuz var'
- Yenidoğan çetesi lideri YouTube programına bile katılmış