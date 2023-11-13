Traktörden düşen 7 yaşındaki Ahmet hayatını kaybetti

Aksaray'da, amcası Veli Dinç'in (44), kullandığı traktörden düşen Ahmet Yaşar Dinç (7), yaşamını yitirdi.

DHA
Yayınlanma: 13.11.2023 - 12:05
Traktörden düşen 7 yaşındaki Ahmet hayatını kaybetti
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Feci kaza, saat 09.30 sıralarında Yenikent beldesinde meydana geldi. Veli Dinç, eşi Güllü, yengesi Gülbahar ve yeğeni Ahmet Yaşar Dinç ile birlikte tarlaya gitmek için traktörle yola çıktı.

KURTARILAMADI

Bu sırada traktörden düşen Ahmet Yaşar Dinç, yaralandı. Ailesi tarafından araçla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Ahmet Yaşar, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Oğlunun ölüm haberini alan Gülbahar Dinç sinir krizi geçirdi. Amca Veli Dinç ise jandarma tarafından gözaltına alındı.


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