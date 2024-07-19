Traktörle çarpışan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

Tokat’ın Yeşilyurt ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında tomobil hurdaya döndü, 2 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 19.07.2024 - 16:24
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Edinilen bilgiye göre kaza, saat 15.00 sularında Yeşilyurt ilçe girişinde meydana geldi. Kazada; A.Ş. idaresindeki 60 SD plakalı traktör ile M.Y. idaresindeki 07 BHZ 196 plakalı Citroen marka otomobil çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kazada yaralanan M.Y. ve E.Y. 112 sağlık ekiplerince Yeşilyurt devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.


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