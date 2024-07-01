Anbean kaydedildi... İki kişi arasında tekme tokat kavga

Ataşehir’de iddiaya göre, husumetli iki kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Tarafların birbirlerine tekme tokat vurduğu anlar kameraya yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 01.07.2024 - 10:11
Anbean kaydedildi... İki kişi arasında tekme tokat kavga
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Olay, dün öğle saatlerinde İçerenköy Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki kişi sokakta karşılaşınca tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Sopa ve yumrukların havada uçuştuğu anları çevrede bulunan bir yurttaş cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Kavga çevredeki yurttaşların araya girmesiyle son buldu.


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