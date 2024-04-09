Traktörün altında kalan 7 yaşındaki çocuk, ağır yaralandı

Bursa'da sokakta oyun oynarken çarpan traktörün altında kalan Alparslan Ö. (7), ağır yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 09.04.2024 - 17:43
Traktörün altında kalan 7 yaşındaki çocuk, ağır yaralandı
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Kaza, saat 14.00 sıralarında İnegöl ilçesi kırsal Çayyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Sezai P.'nin kullandığı 16 KFZ 94 plakalı traktör, sokakta oynayan Alparslan Ö.'ye çarptı.

Çocuk traktörün altında kalırken, yoluna devam eden Sezai P. çığlıkları duyunca aracı durdurdu. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan küçük çocuk, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Sürücü gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

 


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