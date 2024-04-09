Gaziantep'te acı olay... 4 yaşındaki çocuk babasının kullandığı traktörün altında kaldı!
Gaziantep’te babasının kullandığı traktörün altında kalan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Kaza, dün akşam saatlerinde Gaziantep’in Yavuzeli İlçesine bağlı Göçmez Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Baba İsmail Z., tarlasındaki çalışmadan sonra evine dönerken köy meydanındaki bakkalın önünde duran oğlunu gördü.
Bakkalın önünde duran oğluna doğru traktörüyle ilerleyen baba, 4 yaşındaki kızı Bilge Z.’yi görmeyerek traktörün büyük lastiğiyle üzerinden geçti.
4 yaşındaki Bilge ağır yaralanırken çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Bilge’yi hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan 4 yaşındaki çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Çocuğun cenazesi, sabah saatlerinde Gaziantep Adli Tıp Kurumunda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
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