Traktör ile yolcu treni çarpıştı: 1 ağır yaralı
Isparta’da traktör ile yolcu treni çarpıştı. Traktörün ikiye yarılmasıyla sonuçlanan kazada 1 kişi ağır yaralandı.
Feci kaza, bugün Isparta’nın Keçiborlu ilçesine bağlı İncesu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Isparta-İzmir seferi yolcu treni, hemzeminden kontrolsüz geçiş yapan Mehmet S. (40) idaresinde plakası öğrenilemeyen traktöre çarptı.
Çarpışmanın etkisi ile traktör ikiye bölünürken sürücü yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı traktör sürücü Mehmet S. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Keçiborlu Devlet Hastanesi’ne ardından Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi.
Öte yandan kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken sürücünün hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yeşilçam'ın efsane ismi hayatını kaybetti
- Hakan Bayrakçı anket açıkladı, stüdyoya 'hüzün' çöktü
- Karabük'te HPV ve HIV belirtilerinde artış
- Emekli promosyonlarının yatacağı tarih belli oldu
- Hatay kararları belli oldu
- Turgut Altınok’un kardeşi Cumhuriyet’e konuştu
- 'Ahmet Hakan aleyhimize çalışıyor'
- O kentte oylar yükselişte!
- İmamoğlu'ndan Kurum'a 'köfteci' yanıtı
- Yaşlandıkça gençleşen burçlar hangileridir?