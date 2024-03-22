Traktör ile yolcu treni çarpıştı: 1 ağır yaralı

Isparta’da traktör ile yolcu treni çarpıştı. Traktörün ikiye yarılmasıyla sonuçlanan kazada 1 kişi ağır yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 22.03.2024 - 15:40
Traktör ile yolcu treni çarpıştı: 1 ağır yaralı
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Feci kaza, bugün Isparta’nın Keçiborlu ilçesine bağlı İncesu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Isparta-İzmir seferi yolcu treni, hemzeminden kontrolsüz geçiş yapan Mehmet S. (40) idaresinde plakası öğrenilemeyen traktöre çarptı.

Çarpışmanın etkisi ile traktör ikiye bölünürken sürücü yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı traktör sürücü Mehmet S. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Keçiborlu Devlet Hastanesi’ne ardından Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi.

Öte yandan kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken sürücünün hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.


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