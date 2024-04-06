Edirne'de feci olay: Devrilen traktörün altında kalarak öldü
Edirne'de tarlasında ilaçlama yaptığı sırada devrilen traktörünün altında kalan Mehmet Gürler (68), hayatını kaybetti.
Feci kaza, saat 15.00 sıralarında Uzunköprü ilçesi Elmalı köyünde meydana geldi.
Tarlasında ilaçlama yapan Mehmet Gürler'in kullandığı traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Traktörün altında kalan Gürler, hayatını kaybetti. Cenaze, ekiplerin incelemesi sonrası Uzunköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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