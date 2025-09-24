Cumhuriyet Gazetesi Logo
Traktörünün direksiyonunda ölü bulundu... Acı gerçekten sonradan ortaya çıktı!

24.09.2025 09:25:00
İHA
Samsun'da arı sokması sonucu traktörünün üzerinde fenalaşan 78 yaşındaki Ahmet Kurd, hayatını kaybetti. Kurd'un arı sokmasına karşı ileri derecede alerjisi bulunduğu, daha önce de defalarca hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Bafra ilçesine bağlı Örencik Mahallesi'nde dün öğlen saatlerinde evinden tarlasını sürmek için traktörüyle ayrılan Ahmet Kurd (78), akşam saatlerinde yurttaşlar tarafından traktörünün direksiyonuna yığılmış halde hareketsiz bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yapılan incelemede yaşlı adamın gömleğinin içinde 2 adet ölü arı bulunduğu, kolunda ise çok sayıda arı sokması izi tespit edildi.

Yakınları, Kurd'un arı sokmasına karşı ileri derecede alerjisi bulunduğunu, daha önce de defalarca hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Ahmet Kurd'un cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi.

