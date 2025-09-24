Diyarbakır’da otomobil tarandı: 1 kişi hayatını kaybetti, 1 yaralı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
24.09.2025 09:43:00
İHA
Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde bir otomobilin taranması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Lice ilçesi kırsal Çavundur Mahallesi'nde iki ailenin fertleri arasında öğlen çıkan kavgada 1 kişi bacağından yaralanmıştı. Akşam saatlerinde Kocaköy ilçesi kırsal Gözebaşı Mahallesi'nde taraflar tekrar karşılaşınca bir otomobilden inen kişi veya kişiler, husumetli oldukları tarafın otomobilini uzun namlulu silahla taradı.

Otomobilde bulunan M.B. (45) ve Ali Kaplaner (24) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaköy Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yaralılardan Kaplaner, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaplaner, cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

