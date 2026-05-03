Trakya’da kurulacak santral için ‘saha onayı’ süreci daha tamamlanmamış ama iktidar ‘potansiyel yatırımcı ülkelerle’ görüşmeleri yapmış bile: Nükleer aceleciliği!

Nükleer aceleciliği!

MUSTAFA ÇAKIR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın’ın, Trakya’da kurulması planlanan nükleer santrale yönelik soru önergesine yanıt verdi. Bakan Bayraktar, üçüncü nükleer enerji santralinin kurulmasına yönelik yer seçimi çalışmalarına 2013 yılında başlandığını, aday sahaların belirlendiğini bildirdi. Yürütülen teknik çalışmalar ve yerli yabancı uzmanların katılımıyla gerçekleştirilen değerlendirmeler sonucunda Trakya Bölgesi’nde detaylı incelemeye tabi tutulacak alanların tespit edildiği belirtildi. Belirlenen aday sahaların uygunluğunun teyit edilmesi ve sahaya ilişkin teknik parametrelerin ortaya konulması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak etüt çalışmalarına başlandığı, Türkiye Nükleer Enerji A.Ş.’nin (TÜNAŞ) nükleer santral projeleri için gerekli izin, lisans ve onay süreçlerinin yürütülmesi ile kurucu başvuruların yapılması konusunda görevlendirildiği bildirildi. TÜNAŞ tarafından oluşturulan çalışma programları doğrultusunda 2024 yılı itibarıyla saha uygunluğunun teyidine yönelik teknik çalışmaların başlatıldığı, proje sahası ve çevresine ilişkin detaylı topografik veriler toplanarak deniz ortamında ölçüm ve etüt faaliyetlerinin gerçekleştirildiği kaydedildi.

‘SAHA RAPORU GEREKİYOR’

Yanıtta, şöyle denildi:

“Sahanın nükleer tesis kurulumuna uygunluğunun resmi olarak teyit edilebilmesi için 7381 sayılı Nükleer Düzenleme Kanunu ile Nükleer Tesislere İlişkin Yetkilendirmeler Yönetmeliği başta olmak üzere ilgili ikincil mevzuat hükümleri kapsamında Saha Raporu hazırlanması gerekmekte olup, bu rapor çerçevesinde saha araştırmaları sırasında ortaya çıkan ve güvenliği etkileyebilecek hususların tasarım özellikleri, mühendislik çözümleri, korunma tedbirleri ve/veya idari önlemler ile giderilebileceğinin ortaya konulması ve akabinde saha onayı alınması zorunludur. Ancak söz konusu süreç henüz tamamlanmadığından bu aşamada saha seçiminde kullanılan sismik risk analizleri, tasarıma entegrasyonu, tercih edilecek reaktör tipi, soğutma suyu temini ve denizel etkiler ile yatırımın maliyet unsurları ve finansman modeline ilişkin hususlarda nihai kararlar verilmemiştir.”

ONAY YOK, MÜZAKERE VAR

Yanıtta, daha saha raporu ile ilgili sürecin tamamlanmadığı kabul edilirken diğer yandan yatırımcı ülkeler ile görüşmeler yapıldığının belirtilmesi de dikkat çekti. Yanıtta, “Öte yandan, projenin gerçekleştirilmesine yönelik olarak potansiyel yatırımcı ülkeler ile proje hedefleri, takvimi, rekabetçi tarife beklentileri, yerli katkı oranları ve karşılıklı yükümlülükler gibi hususların ele alındığı görüşmeler gerçekleştirilmiş olup müzakere süreçleri devam etmektedir” denildi.