Trakya Üniversitesi’nin 'ücretli giriş' kararı yargıdan döndü!

Edirne Merkez ilçesinin Karaağaç Mahallesi’nde, tarihi tren garı binası, tren yolu, lokomotif, Lozan Anıtı ve müzelerin bulunduğu, TÜ’nün Güzel Sanatlar Fakültesi’nin yer aldığı Karaağaç Yerleşkesi’ne girişler, üniversitenin senato kararıyla 19 Ekim 2024’te ücretli hale getirildi.

Edirne Barosu Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu’nun başvurusuyla, uygulamanın iptaline yönelik geçen 10 Temmuz’da Edirne İdare Mahkemesi’nde dava açıldı. Mahkeme, yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

MAHKEMEDEN YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI: "HUKUKA UYGUN DEĞİL"

Kararda, idarenin kendisine tanınan yetkileri kanunun çizdiği sınırlar içinde, amacı dışında ve gelir elde etme veya farklı saiklerle kullanamayacağına yer verilerek, "Kamuya açık bir alanın ziyaretini ücretlendirme, kullanıcılara mali yükümlülük getirme konusunda açık bir yetki tanımadığı; nitekim Karaağaç Yerleşkesi'nde bulunan Lozan Anıtı, tarihi tren yolu ve müzelerin nitelikleri itibarıyla yalnızca üniversite öğrencilerine değil, genel kamuya açık kültürel ve tarihi alanlar olduğu, her ne kadar üniversite yerleşkeleri hizmet gerekleri çerçevesinde güvenlik, düzen ve giriş-çıkış kontrolü amacıyla makul sınırlamalara tabi tutulabilse de bu alanların niteliği gereği kamuya açıklığının idarenin kanuni dayanak olmaksızın ziyaretçiler için mali külfet doğuran bir düzenleme yapma yetkisi oluşturmayacağı, bu alanlara erişimin ücretlendirilmesi, kamu hizmetinin eşitlik, süreklilik ve erişilebilirlik ilkeleriyle bağdaşmayacağı anlaşıldığından Edirne Lozan Anıtı alanı ve çevresinin (Trakya Üniversitesi Karaağaç Yerleşkesi) ziyaret girişinin ücretli hale getirilmesine ilişkin işlemin hukuka ve mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır" denildi.

"UYGULAMANIN YANLIŞ OLDUĞU İNANCINDAYDIK"

Edirne Barosu Başkanı Gökhan Karakoç, uygulamanın başından beri yanlış olduğunu söyleyerek, "Toplumsal bilinci, tarih bilincini daha da güçlendirmek adına bu alanların ücretsiz olması, her yurttaşın Edirne'yi ziyarete gelen misafirlerimizin ücretsiz şekilde bu alanlarda gezinmesinin temin edilmesi gerektiği inancındaydık. Bu anlamda Edirne Barosu yönetimi Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu aracılığıyla Edirne İdare Mahkemesi nezdinde bir dava ikame etmiştik. Bugün itibarıyla bu davada mühim bir gelişme yaşandı. O da Edirne İdare Mahkemesi, üniversitemizin aldığı bu kararı hukuka aykırı buldu ve gecikmesinde de sakınca bulunan hal kapsamında kararın yürütmesini durdurdu. Bu, uygulamanın an itibarıyla artık yürütülmemesi gerektiği sonucunu doğurur" diye konuştu.

(Edirne Barosu Başkanı Gökhan Karakoç)

"YANLIŞTAN DÖNÜLMESİ DOĞRU OLANIDIR"

Üniversite yönetiminin, mahkemenin kararını yerine getirerek, yerleşkeyi ücretsiz olarak ziyaretlere açması gerektiğini ifade eden Karakoç, "Malumunuz Anayasa gereği, mevzuatımız gereği, mahkeme kararlarına, kamu ve özel tüm kurum ve kuruluşlar ve kişiler uymak zorundadırlar. Üniversitemizin derhal yargı kararına uygun bir işlem tesis etmesi gerekmektedir. Bu vesileyle aslında sizin aracılığınızla kıymetli üniversitemize, şehrimizin göz bebeği, kıymetli kurumumuza biz de bir çağrı yapmış olalım. Edirne Barosu olarak yanlış bulduğumuz bu uygulamanın artık yargı organı tarafından da yanlışlığı ortaya çıktığına göre daha fazla beklemeksizin, bu yanlıştan dönülmesi bizce doğru olanıdır, yakışık alanıdır. Bu alanın yeniden Edirneli hemşehrilerimin ve Edirne'yi ziyarete gelen kıymetli misafirlerimizin kullanımına, ücretsiz olarak tahsis edilmesi doğru olanıdır, layık olanıdır" ifadelerini kullandı.