Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yangın

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

DHA
Yayınlanma: 02.05.2024 - 17:53
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Edirne'de, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin çatısında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Hastanenin çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.


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