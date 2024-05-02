Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yangın

Yayınlanma: 02.05.2024 - 17:53

Güncelleme: 02.05.2024 - 17:59

Edirne'de, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin çatısında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Hastanenin çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.