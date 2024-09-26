Tramvayda uyuşturucuyla yakalanan kişi gözaltına alındı
Kayseri'de tramvayda uyuşturucuyla yakalanan kişi gözaltına alındı.
Kayseri'de tramvayda uyuşturucuyla yakalanan kişi gözaltına alındı.
Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, tramvayda şüphelendikleri bir kişinin üzerinde arama yaptı.
Şüpheli A.Y'nin (36) üzerinde 1,45 gram uyuşturucu madde bulundu.
A.Y, gözaltına alındı.
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