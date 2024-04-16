Tramvayın çarptığı polis memuru ağır yaralandı: Vatman gözaltında
Eskişehir’de tramvayın çarptığı polis memuru L.K. (50), ağır yaralandı, vatman gözaltına alındı.
Odunpazarı ilçesi Gökmeydan Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı’nda Sivrihisar ilçesinde görevli polis memuru L.K., yolun karşısına geçerken vatmanlığını E.Ö.’nün yaptığı SSK-Otogar hattında sefer yapan tramvay çarptı.
İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri,. LK.’yi ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ağır olan L.K., buradan da Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.
Eskişehir Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, hastanede tedavisi süren polis memuru L.K.’yi ziyaret ederek, hastane yönetiminden bilgi aldı. Kazanın ardından vatman E.Ö. (40) ifadesi için Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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