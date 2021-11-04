Travel Turkey İzmir kapılarını 15'inci kez kapılarını açacak

04 Kasım 2021 Perşembe, 11:14

Şubat ayında Türkiye'nin ilk sanal turizm fuarı olarak çevrim içi gerçekleştirilen 14. Travel Turkey İzmir Dijital Fuarı’nın ardından yerli ve yabancı sektör temsilcileri, Fuarizmir’de bu kez fiziksel olarak bir araya gelecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 15. kez 2-4 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

???????Fuar, www.travelturkeyexpo.com adresi üzerinden, ziyaretçi kayıt formu doldurularak çevrim içi olarak da takip edilebilecek.

Bu yıl fuarla eş zamanlı olarak ilk defa "TTI Outdoor Kamp, Karavan, Tekne, Outdoor ve Ekipmanları Fuarı" da 2-5 Aralık Fuarizmir C holde halka açık olarak düzenlenecek.