MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TASAV Başkanı İsmail Faruk Aksu’ya konuştu. Türkgün'de yer alan yazıya göre Bahçeli'nin "TRÇ ittifakı" adını verdiği Türkiye-Rusya ve Çin ittifakına ilişkin açıklamalarının 3. bölümü paylaşıldı. Peki, TRÇ ittifakı ne demek? TRÇ açılımı nedir?

TRÇ İTTİFAKI NEDİR?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 18 Eylül'de yaptığı yazılı açıklamayla Türkiye'nin NATO merkezli dış politikasına yeni bir alternatif önerdi.

Bahçeli, "Dünyaya meydan okuyan ABD-İsrail şer koalisyonuna karşı akla, diplomasiye, siyasetin ruhuna, coğrafi şartlara ve yeni yüzyılın stratejik ortamına en uygun seçenek 'TRÇ' ittifakının inşa ve ihya edilmesidir" dedi ve ekledi:

"TRÇ ittifakının da Türkiye, Rusya ve Çin'den müteşekkil olması arzu ve önerimizdir."