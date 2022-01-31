Tren kazasında inanılmaz kurtuluş
Denizli’de yoğun kar yağışıyla birlikte rayların üzerinde mahsur kalan aracını kurtarmak için son ana kadar çaba harcayan sürücü ve yanındaki yolcu, çarpışmadan saniyeler önce aşağıya atlamayı başardı. Trenin sürükleyip götürdüğü araçtan son anda atlayan 2 kişinin, ölümden kıl payı kurtulduğu anlar kameralara yansıdı.
Kaza, Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Pınarkent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Sefa Çalık idaresindeki 20 AFE 563 plakalı minibüs, kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak tren raylarının üzerine mahsur kaldı.
Çekici çağırarak araçta yakını ile beraber bekleyen Çalık, Afyonkarahisar’a giden trenin geldiğini görerek aracını kurtarmaya çalıştı.
Son saniyelere kadar yaptığı manevra ile aracını kurtaramayan Çalık, ne yapsa başarılı olamadı.
Hızla gelen treninin minibüse çarpmasına saniyeler kala Çalık ve yakını, kendisini son anda dışarı atarak ölümden döndü. Minibüsü metrelerce sürükleyen tren, ardından durduktan sonra 2 saat boyunca seferine ara verdi.
KAZA ANI KAMERADA
Öte yandan inanılmaz kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde trenin çarpmasına saniyeler kala minibüsten atlayan sürücünün son anda kurtulduğu, trenin aracı sürükleyip götürdüğü ve aracın diğer kapısından atlayan yolcunun da sürücünü yanına geldiği anlar yer aldı.
Video Haberler
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
- Aşırı kar biriken otogarın çatısında çökme oluştu
- Yurttaşın ekmek çilesi böyle görüntülendi
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
- Feci olay: Belediye aracı çukura düştü
En Çok Okunan Haberler
- Prof. Dr. Şadan Gökovalı ölüm yıldönümünde anıldı
- Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor: Bugün son gün!
- 'Omicron'un belirtileri cildinizde de olabilir'
- CHP'li başkan yardımcısına silahlı saldırı
- İran'dan Mesut Barzani'ye çağrı
- Telefon ile yapılabilen Covid-19 testi geliştirildi
- Erdoğan'ın büyükelçi listesi
- Adliyede alarm: Bıçakla girmeye çalıştı
- 'Araplara böyle müjdeyle sunuluyor'
- ABD'den Rusya kararı: 'Onaylanmanın eşiğinde'