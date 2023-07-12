Tren yolları alarm veriyor

Yayınlanma: 12.07.2023 - 04:00

Güncelleme: 12.07.2023 - 04:00

Zonguldak CHP Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, 7’si çocuk 25 kişinin yaşamını yitirdiği Çorlu tren katliamını akıllara getiren olayı Cumhuriyet’e anlattı.

Ertuğrul, “Rayların altındaki malzemeler yağmur nedeniyle boşaldı ve raylar asılı bir şekilde kaldı. İnşaat esnasında yapılan işlemin yönetmeliklere uygun olup olmadığı, bakım ve kontrollerin yapılıp yapılmadığı, suyun neden tren yoluna doğru aktığı konularında birçok soru işareti var” dedi. 2019’da Batı Karadeniz’de akarsuların ıslahıyla ilgili bir rapor hazırlandığını ifade eden Ertuğrul, “Raporda 51 noktada müdahale gerektiği, 20 noktada ise acil müdahale edilmesi gerektiği ifade ediliyordu. Düzenlemelerin yapılıp yapılmadığını araştıracağız” diye konuştu.

'GÖZETİM ARTMALI'

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası Genel Sekreteri İsmail Özdemir ise “Hat bakım ve onarım görevlilerinin sayısı artırılmalı. Tren yollarının gözetimini artırılması gerekiyor. Eğer etkin bir düzenleme yapılmazsa Çorlu’da olduğu gibi büyük felaketler yaşayabiliriz” ifadelerini kullandı.

Şiddetli yağış nedeniyle geçen ay Amasya-Samsun seferlerinin yapıldığı tren yolunun istinat duvarında göçük meydana gelmişti. Cumhuriyet’in durumu gündeme getirmesinin ardından yıkılan duvarın yerine yeni bir istinat duvarı inşaa edilmişti.

