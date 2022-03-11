Trendyol kadın girişimcileri dijitalleştiriyor, işlerini büyütmelerine katkı sağlıyor

11 Mart 2022 Cuma, 00:00

UN Women ve UN Global Compact ortak inisiyatifi olan Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) imzacısı olan Trendyol, Türkiye’nin dört bir yanındaki kadınları, ekonomik hayatta etkin şekilde yer almaları için özel programlarla destekliyor, onların dijitalleşmesine katkı sağlıyor. Geçen yıl başlattığı ‘Gelecek Kadınların’ ve kadın KOBİ destek programı ‘Güçlü Kadınlar’ ile on binlerce kadını dijital ekonomiye kazandırmayı hedefleyen Trendyol, platforma katıldıkları ilk günden itibaren teknoloji, pazarlama, finansman, operasyon ve eğitim gücüyle her zaman kadınların yanında. Trendyol, girişimci kadınları pazaryeri modeli ile milyonlarca müşteriyle buluşturuyor, işlerini büyütmelerine destek oluyor.

“GELECEK KADINLARIN” PROGRAMI BİR YILDA BİN KADINA ULAŞTI

Trendyol’un, KAGİDER (Türkiye Kadın Girişimciler Derneği) iş birliğinde geçen yıl başlattığı ‘Gelecek Kadınların’ programı kapsamında girişimcilik ve e-ticaret eğitimlerine bir yılda binden fazla kadın katılım gösterdi.

EĞİTİME KATILAN KADINLARIN %10’U KENDİ İŞİNİ KURDU, %40’I İŞİNİ BÜYÜTTÜ

Eğitime katılanlarla gerçekleştirilen anket sonucunda girişimci kadınlar eğitimlerin kendilerini motive ettiğini, oldukça verimli ve yeterli olduğunu belirtirken, girişimlerini ve işlerini geliştirmeleri için yol gösterdiğini ifade etti. Motivasyonlarını artırıcı eğitimlere yoğun ilgi gösteren kadınların bu alanda en çok izlediği eğitimler "İş Hayatında Başarı İçin Pozitif Psikoloji", "İş Hayatında Duygu Yönetimi", "İş Hayatında Duygular ve Duygusal Zeka" oldu. Bu eğitimlerin yanı sıra "Dijital Platformda Marka Bütünlemesi", "Dünyada ve Türkiye'de E-ticaret", "Kısa, Orta ve Uzun Vadede Hedef Planlaması", "Zaman Yönetimi" ve "Trendyol'da Başvuru ve Mağaza Açılış Süreçleri" de en çok izlenen eğitimler oldu. Eğitimlerden sonra kadınların yüzde 40'ı işini büyüttüğünü ifade ederken, yaklaşık 10'u ise kendi işini kurduğunu belirtti. Eğitimlere katılan kadınların yüzde 68’i ise işlerini e-ticarette sürdürüyor.

KADIN ÜRETİCİLERDEN “GELECEK KADINLARIN” İÇİN ÖZEL KOLEKSİYON

Kadınların ekonomideki yerinin güçlenmesi için çalışan Trendyol, Gelecek Kadınların programına dikkat çekmek için bu yıl da özel bir koleksiyon hazırladı. Trendyol, kadın üreticiler tarafından üretilen parçalardan oluşan koleksiyondan elde edilen gelirlerin katkısı ile binlerce kadının girişimcilik yolculuğuna destek olacak. Böylece hem üretici kadınlara hem de Gelecek Kadınların programına dahil olan girişimci kadınlara destek sağlanmış olacak. Bu özel koleksiyona Trendyol’un Gelecek Kadınların Butiği’nden ulaşılabiliyor.



HEDEF 3 YILDA 3 BİN KADIN

3 yılda 3 bin kadına girişimcilik ve e-ticaret eğitimleri verilmesi hedeflenen Trendyol Gelecek Kadınların Programı’na katılan kadın girişimciler e-ticaret operasyonları, satış arttırma yolları ve müşteri memnuniyetini yükseltme gibi birçok farklı konuda gelişim olanağı buluyor. Kadın girişimciler işini dijitale taşımak istedikleri takdirde Trendyol’da avantajlı komisyon ve vade olanakları ile satışa başlayacak ve Trendyol’un pazarlama desteğinden faydalanacak. Trendyol böylece kadın girişimcileri Türkiye’nin dört bir yanındaki milyonlarca müşterisiyle buluşturarak işlerini büyütmelerine, güçlü pazarlama iletişimi ile de bilinirliklerinin artmasına katkı sağlayacak.

‘KADINLARIN BİLGİYE VE YENİ PAZARLARA ERİŞİMİNİ DESTEKLİYORUZ’

KAGİDER Başkanı Emine Erdem, projeye ilişkin şu açıklamada bulundu: “Kadın girişimcilerin önünde başta erkek egemen kültürden kaynaklanan önyargılar olmak üzere pek çok engel var. Eğitime, bilgiye, yeni pazarlara erişim engelleri de bunların başlıcaları arasında yer alıyor. ‘Gelecek Kadınların’ projesiyle yapmaya çalıştığımız, kadın üreticilere işlerini kurmaları ve büyütmeleri için gerekli eğitim desteğini sağlamak. Eğitim sürecinin yanı sıra yeni pazarlara erişimlerini, tüketiciyle buluşmaları için fırsat yaratmak. Bu projeyle ilk bir yılda 1000 kadına ulaştık. Dilerim önümüzdeki yıllarda binlerce kadına erişir ve ülkemizde henüz %13 seviyesinde olan kadın girişimci oranının artmasına önemli bir katkı sağlamayı başarırız. Trendyol’a bu anlamlı projedeki yol arkadaşlığı için çok teşekkür ediyoruz.”

"TÜRKİYE’NİN EN GÜÇLÜ E-TİCARET PLATFORMU OLAN TRENDYOL ÜZERİNDEN ÜRÜNLERİMİZİ GENİŞ KİTLELERE ULAŞTIRIYORUZ"



Kimya Yüksek Mühendisi Tülay Attaroğlu, arkadaşı Ekonomist Şerife Derin ile uzun yıllar profesyonel hayatta çalıştıktan sonra Polyetta markasını hayata geçirerek 2017’de Burdur’a bağlı Harmanlı köyünde 250 dönümlük yağlık gül ve lavanta çiftliğini kurduklarını belirtti. Attaroğlu, “2021’de mahsullerimizi kendimiz işlemek için üretim tesisimizi kurduk. Çevre köylülerle de sıkı bir işbirliği geliştirdik. Kendi çiftliğimizdeki uygulamalarımızı anlatarak ekim için onları teşvik ettik. Ürünlerini almaya, üretim tesisimizde işlemeye devam ediyoruz. Bölgede istihdama da katkı sağladık. Sezonda, öncelikli olarak çevre köylerden kadınlar olmak üzere 250’ye yakın kişiye istihdam sağlıyoruz” dedi.

Polyetta markasını perakendeye taşıyan Pınar Attaroğlu ise “Gelecek Kadınlar projesi kapsamında Pazaryerinde İşinizi Büyütmek başlığı altında yer alan videoları tamamladıktan sonra markamızı perakendeye taşımaya karar verdim. Hedefimiz daha geniş kitlelere Polyetta markasını duyurmaktı. 2021 Ekim ayında öncelikle kendi web sitemiz üzerinden ve daha sonra Türkiye’nin en güçlü e-ticaret platformu olan Trendyol üzerinden Polyetta ürünlerinin satışına başladık. Platform üzerinden soru cevap imkanı, değerlendirmeler ve yorumlar müşterilerle bağımızı oldukça kuvvetlendirdi. Müşterilerimizden aldığımız yorumlar bizi daha da motive ediyor” diye konuştu

"TRENDYOL'UN DESTEĞİ VE GELECEK KADINLARIN VİDEOLARI İLE İŞİMİ BÜYÜTTÜM"



ALL MUG markasını 2015 yılında kurduğunu belirten Selen Erdeniz Kahraman ise hikayesini şöyle özetledi: “Mug ve termosları kişiselleştirerek herkesin hayatına girmeyi ve yanında taşımak isteyeceği bir marka olmayı hayal ettim. Bu hayalimi gerçekleştirme yolculuğunda, pazaryeri olarak Trendyol’un bana desteği çok fazla oldu. Gelecek Kadınların projesi kapsamında “Pazaryerinde İşinizi Büyütmek” başlıklı kadın girişimcilere özel videoları gördüm. Müşteri memnuniyeti, etkin maliyet, fiyat analizi, stok kontrol gibi birçok konuda pusula videolarından destek aldım. Videolar sayesinde pazaryerinde satışlarımı daha da arttırdım ve işimi büyüttüm. İşlerimi büyütürken başka kadın girişimcilere de destekliyorum. Tedarik ettiğimiz ürünlerde kadın girişimcilerin ürünlerine öncelik veriyoruz. Böylece kadın ekosistemine katkı sağlıyoruz”

GÜÇLÜ KADINLAR PROGRAMI İLE KADIN KOBİ’LERE TAM DESTEK

Trendyol'un kadın KOBİ destek programı Güçlü Kadınlar Programı'na bir işletmede yüzde 50'den daha fazla hisse sahibi olan kadın girişimciler ve kadın kooperatifleri kolayca başvurabiliyor. Yüzde 80'e varan komisyon indirimi sunulan program kapsamında reklam, pazarlama, eğitim, entegrasyon ve banka desteği de veriliyor.

TRENDYOL AKADEMİ İLE KADINLARIN E-TİCARET GELİŞİMİ DESTEKLENİYOR

Sahip olduğu bilgi ve deneyimi paylaşarak Türkiye'nin dijitalleşmesine büyük katkı sağlayan Trendyol, Trendyol Akademi ile satıcılarının e-ticaret gelişimini destekliyor. Satıcılar, Trendyol Akademi’de satış artırma, ürünlerini öne çıkarma, dijital pazarlama ve kampanya yönetimi, e-ticaret, depo ve operasyon yönetimi gibi konularda yüzlerce eğitime ve içeriğe ulaşıyor, canlı yayınlara ve konferanslara ücretsiz katılabiliyor.

HER SATICIYA ÖZEL E-TİCARET DANIŞMANI

Trendyol’da platforma katılan her üretici ve satıcıya özel e-ticaret danışmanları atanıyor, süreçler, operasyon ve performansları konusunda bu işletmeler düzenli olarak bilgilendiriliyor. Satıcılar, aynı zamanda tüm işlerini takip ettikleri satıcı paneli içerisindeki raporlar bölümü sayesinde hem kendisinin en çok satan ürünlerini hem Türkiye'de en çok satan ürünleri görebiliyor, satış artırıcı ve operasyonel süreçlerini iyileştirici aksiyonlar alabiliyor ve Trendyol satıcı paneli üzerinden kampanyalara katılabiliyor.