Trendyol'dan PASHA Holding ile ortaklık anlaşması

Yayınlanma: 30.04.2023 - 13:14

Güncelleme: 30.04.2023 - 13:17

E-ticaret alanında faaliyet gösteren Trendyol, Azerbaycan pazarına giriyor. Kafkasya bölgesinin en büyük holdinglerinden Bakü merkezli PASHA Holding ile Azerbaycan pazarı için ortaklık anlaşması imzalayan Trendyol, global büyüme stratejisi kapsamında önemli bir adım daha atıyor.

Trendyol ile PASHA Holding arasında imzalanan anlaşma ile Azerbaycan pazarında e-ticaret sektöründe faaliyet gösterecek ortak bir şirket kurulacak.

TEKNOFEST’te gerçekleştirilen imza töreni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

"POZİTİF ETKİYE YÜREKTEN İNANIYORUZ"

Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, "PASHA Holding’in Azerbaycan pazarındaki deneyimleri ile Trendyol'un teknoloji, lojistik ve üretim yetkinliklerinin yaratacağı sinerji, Azerbaycan e-ticaret ekosisteminin gelişmesine önemli katkılar sunacak. Bu anlamda, kurulacak stratejik ortaklığın başarısına ve kardeş ülke Azerbaycan’a yaratacağı pozitif etkiye yürekten inanıyoruz" dedi.

"ÖNEMLİ BİR ADIM ATTIK"

PASHA Holding CEO’su Jalal Gasimov, "Azerbaycan’daki tüketiciler Trendyol’un ülkemizde faaliyet göstermesini bir süredir talep ediyordu. İmzaladığımız ortaklık anlaşması ile dijital perakende ekosistemindeki varlığımızı güçlendirmek adına önemli bir adım attık. Anlaşma ile iki kardeş ülke arasında e-ticarette know-how aktarımını sağlayacağımız için heyecanlıyız" diye konuştu.