Trendyol 500 milyon lira yatırımla Adana'da merkez açtı

Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 04:00

Ekonomi ve e-ticaretin geliştirilmesine katkı amacıyla açılışı erkene çekilen Trendyol Adana Aktarma Merkezi’nde düzenlenen toplantıda konuşan Çetin, 500 milyon lira yatırımla faaliyete geçirilen 20 bin metrekarelik tesisin bölgedeki en büyük aktarma merkezi olma özelliği taşıdığını aktardı.

Çetin, şu anda deprem bölgesinde gönüllü Trendyol saha ekibinin 1300 kişi olduğunu, sahada afet lojistik yönetimine destek olduklarını anlatarak “Motosiklet, minivan gibi 2 bin aracımız bölgede” dedi. Toplantıda verilen bilgilere göre, depremin etkilediği 11 ilde depremden önce 35 bin satıcının ürünleri aktif olarak tüketiciyle bulunuyordu. Yaşanan yıkım, işçilerin göç etmesi, üretimin durması ve makinelerdeki arıza nedeniyle 35 bin satıcının 10 bini şu anda aktif değil.

Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya’dan Trendyol üzerinden ticaret depremden bu yana yapılmıyor. Şirketin geçen yıl deprem bölgesinden ticaret hacmi 10.5 milyar liraydı. O bölgeden internetten satışın artmasıyla bu yıl 16 milyar TL ticaret hedefleniyor. Depremden sonra deprem bölgesinden 9 bin yeni satıcı Trendyol üzerinden satışa başladı.

