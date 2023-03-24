Trendyol 500 milyon lira yatırımla Adana'da merkez açtı
Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin, depremlerden etkilenen illere bugüne kadar 1 milyar liranın üzerinde destek sağladıklarını söyledi.
Ekonomi ve e-ticaretin geliştirilmesine katkı amacıyla açılışı erkene çekilen Trendyol Adana Aktarma Merkezi’nde düzenlenen toplantıda konuşan Çetin, 500 milyon lira yatırımla faaliyete geçirilen 20 bin metrekarelik tesisin bölgedeki en büyük aktarma merkezi olma özelliği taşıdığını aktardı.
Çetin, şu anda deprem bölgesinde gönüllü Trendyol saha ekibinin 1300 kişi olduğunu, sahada afet lojistik yönetimine destek olduklarını anlatarak “Motosiklet, minivan gibi 2 bin aracımız bölgede” dedi. Toplantıda verilen bilgilere göre, depremin etkilediği 11 ilde depremden önce 35 bin satıcının ürünleri aktif olarak tüketiciyle bulunuyordu. Yaşanan yıkım, işçilerin göç etmesi, üretimin durması ve makinelerdeki arıza nedeniyle 35 bin satıcının 10 bini şu anda aktif değil.
Kahramanmaraş, Hatay,
Adıyaman ve Malatya’dan
Trendyol üzerinden ticaret
depremden bu yana
yapılmıyor. Şirketin geçen yıl
deprem bölgesinden ticaret
hacmi 10.5 milyar liraydı. O
bölgeden internetten satışın
artmasıyla bu yıl 16 milyar
TL ticaret hedefleniyor.
Depremden sonra deprem
bölgesinden 9 bin yeni satıcı
Trendyol üzerinden satışa
başladı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Son toplantım' diyerek duyurdu
- AKP'den emekliye zam düzenlemesiyle ilgili açıklama
- Pop müziğin ikonu yaşamını yitirdi
- AKP'nin aday listesi ortaya çıktı
- Son anketi canlı yayında açıkladı: Erdoğan'a büyük şok
- AKP'den bir garip temel atma töreni!
- 'Cennete gönderdim' dediği çocukları evde ölü bulundu!
- Kahramanmaraş'ta art arda şiddetli deprem
- Sürpriz isim de aralarında...
- Ağıralioğlu'na Millet İttifakı'ndan ilk yanıt