Trenin altında can verdi! Aydın’da feci ölüm

17.05.2026 23:39:00
İHA
Denizli-İzmir seferini yapan tren, rayların üzerindeki kişiye çarptı. Tren altında kalan şahıs olay yerinde yaşamını yitirirken, polis kimlik tespiti için çalışma başlattı.
Aydın’ın Germencik ilçesinde meydana gelen tren kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Yedi Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi Turanlar Kavşağı karşısında akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Denizli-İzmir seferini yapan tren, henüz bilinmeyen bir nedenle raylarının üzerinde bulunan şahsa çarptı. Çarpmanın etkisi ile şahıs trenin altında kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, şahsın kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İlgili Konular: #aydın #tren #Ölüm