Tribündeki tahta plaka çöktü: Yaralılar var!

Antalya’da U11 Yerel Futbol Ligi karşılaşmaları esnasında seyircilerin bulunduğu tribündeki tahta plakanın vidasının çıkması sonucu çökme yaşandı, 3 metreden yere düşen 3 seyirci yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 02.03.2024 - 15:41
Tribündeki tahta plaka çöktü: Yaralılar var!
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Muratpaşa Belediyesi Konuksever Mahallesi’nde yer alan Üsteğmen Oğuz Kaan Usta Stadı’nda  13.30 sıralarında korku dolu anlar yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, U11 Yerel Futbol Ligi’nde Antalya Şimşekspor - Akdeniz Spor karşılaşması oynandığı esnada tribündeki 3 seyircinin oturduğu ahşap kısım çöktü.

Aynı zamanda veli olan seyirciler yaklaşık 3 metre yükseklikten toprak zemine düştü. İhbarın üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralanan Gökhan Bardakçılar, Tayfun Sert ve Mehmet Gümüş’ü ambulansla hastaneye götürdü.

“İNSANLAR OTURURKEN KORKARAK OTURUYOR”

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, duruma tepki gösterenler oldu. Olayı görenlerden Akdeniz Spor Kulübü Başkanı Fevzi Uygun, “Bir anda tahtanın kalktığını gördük, Ben tek kişi zannettim ama 3’ü birden düştü. İnsanlar buraya otururken korkarak oturuyor. Bu tribünün yapılması lazım. Her hafta burada maç oynanıyor” dedi.

Ozan Erbil ise, "3 kişi yan yana oturuyordu. Demirin vidaları çıktı. Ardından düştüler. Senelerdir burası böyle” diye konuştu.


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