İnşaat halindeki köprü çöktü: 2 ölü

Yayınlanma: 22.02.2024 - 11:13

Güncelleme: 22.02.2024 - 11:13

Hollanda’nın doğusundaki Lochem kentinde feci bir kaza meydana geldi. Dün meydana gelen olayda inşat halindeki bir köprünün kemer kısmının yerleştirildiği sırada halatların koptuğu ve köprünün bir kısmının çöktüğü belirtildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, kaza sonucu Belçikalı ve Polonyalı 2 işçinin öldüğü, 2 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Olay yeri güvenlik kordonuna alınırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Lochem Belediye Başkanı Sebastiaan van't Erve yaptığı açıklamada, "Bu yolu yapmayı 20 yıldır planlıyorduk. İnşaatı 5 yıldır yapıyoruz. Sonra bir gün içinde her şey yerle bir oldu" dedi. Kazanın nedenine ilişkin henüz bir kanıt bulunmadığını ve soruşturmaların sürdüğünü ifade eden Belediye Başkanı, "Önceliğim bu korkunç kazadan etkilenen insanların yanında olmak" ifadesini kullandı.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte ise yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.