Gaziantep'te iş cinayeti... İnşaat iskelesi çöktü: 1 ölü, 2 yaralı
Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 1 işçi öldü.
Güneykent Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın tahta iskelesinde henüz bilinmeyen bir nedenle göçük oluştu.
Göçükle birlikte iskeleden düşen 1 işçi olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan 2 işçi ambulansla Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
gaziantep haberleri inşaat haberleri inşaat iskelesi haberleri inşaat işçisi haberleri İşçi haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- TİP'ten 'Kadıköy' kararı
- AKP'nin adayı oldu!
- AKP'den istifa etmişti, CHP'ye katıldı
- 'KAAN' ismine rektörden itiraz
- Emekli ikramiyesi komisyondan geçti
- Ali Yeşildağ'ın Türkiye'ye iadesine onay
- Feyza Altun'dan 'rakı' iddiasına yanıt
- Kimler faizsiz konut kredisi alabilir?
- 'İzin istedim, rakı içtim, ağladım...'
- AKP'li başkana 'dansöz 'kıyafeti fırlatıldı