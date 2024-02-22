Gaziantep'te iş cinayeti... İnşaat iskelesi çöktü: 1 ölü, 2 yaralı

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 1 işçi öldü.

AA
Yayınlanma: 22.02.2024 - 12:57
Gaziantep'te iş cinayeti... İnşaat iskelesi çöktü: 1 ölü, 2 yaralı
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Güneykent Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın tahta iskelesinde henüz bilinmeyen bir nedenle göçük oluştu.

Göçükle birlikte iskeleden düşen 1 işçi olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan 2 işçi ambulansla Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.


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