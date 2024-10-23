Tribünlerde toplumsal cinsiyet eşitliği mesajları

Yayınlanma: 23.10.2024 - 09:37

Güncelleme: 23.10.2024 - 09:37

Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nde mücadele eden İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün Trabzon Ortahisar ile karşı karşıya geldiği mücadeleye toplumsal cinsiyet eşitliği mesajları damga vurdu. Kültürpark Celal Atik Spor Salonu’ndaki müsabakada tribünleri dolduran sporseverler Türkiye’de son dönemde yaşanan kadın cinayetlerine dikkat çekti. İzmir ekibi sahaya, “Cumhuriyet Her Yerde/Sözlerimizle Eşitliği İnşa Ediyoruz” yazılı pankartla çıktı. Seyirciler ise kadın erkek eşitliğine vurgu yapan dövizlerle mesaj verdi. Müsabaka 30-30 eşitlikle sonuçlanırken kadınların, erkeklerin ve toplumun tüm kesimlerinin potansiyellerini gerçekleştirebileceği bir ortam yaratmak için birlikte olunması yönünde çağrı yapıldı.

“KADIN TAKIMIMIZA ÇOK ÖNEM VERİYORUZ”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sabit Duran, “Hentbol branşı olarak biz Türkiye Süper Lig’inde hem erkek hem kadın şubesiyle yer alan tek kulübüz. Kadın takımımıza çok önem veriyoruz. Kadınların toplumun her noktasında olması gerektiği gibi sporun da her noktasında olması gerektiğine inanıyoruz. Cemil Başkanımız da bu konuda çok hassas. Kadına yönelik şiddeti kınıyoruz. Son günlerde yaşanan olaylar hepimizi çok üzdü” diye konuştu.

“SÖZLERİMİZLE EŞİTLİĞİ BİRLİKTE İNŞA EDEBİLECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUZ”

İzmir’den verilen güçlü mesajın önemine değinen İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Mehmet Anıl Kaçar, “Kentte spor kültürünün yaygınlaşması için uğraşıyoruz. Başkan’ımızın vizyonuyla ‘Spor Kenti İzmir’ hedefi doğrultusunda adımlarımızı atıyoruz. Ülkemizde son zamanlarda kadına şiddet fazlasıyla anılmakta. Biz de sporun birleştirici gücüyle bu meseleye dair farkındalık oluşturmak istedik. Kentimizde Süper Lig’de mücadele eden hentbol takımımızı kentimizin sporseverleriyle buluşturup mesaj vermek istedik. Sözlerimizle, hayattaki eşitlik algımızla, kadınların da sporda en güzel görevlerde sorumluluklar alacağına dair mesaj vermeyi amaçladık. Sözlerimizle eşitliği birlikte inşa edebileceğimizi düşünüyoruz” dedi.

“KADIN HER ALANDA VAR OLMALI”

İzmir’in toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda hassas davrandığını vurgulayan sporsever Sena Yılmaz, ancak bu bilincin ülke geneline yayılması gerektiğini aktardı. Yılmaz, “Kadının her alanda olduğunu öncelikle erkeklerin sonra toplumun kabul etmesi gerekiyor. Bu şekilde şiddetin önüne geçebileceğimizi düşünüyorum. Yaşanan olaylardan dolayı herkes tedirgin. Bunun önüne geçmek için daha ağır cezalar olabilir ya da toplumu bilinçlendirmek adına bu tür etkinlikler yapılabilir” ifadelerini kullandı.

“UMARIM KADINLAR OLARAK RAHATA ERİŞEBİLİRİZ”

Müsabakayı tribünden heyecanla takip eden Esin Azizoğlu, “Böyle bir ortamda olduğum için mutluyum. Kaldırdığımız pankartlar çok önemli. Yaşadığımız olaylar bizi çok tedirgin ediyor. Ben şahsi olarak dışarıda yürürken yanıma yaklaşan biri olduğunda korkuyorum. Umarım ülkemizde bu olaylar daha fazlalaşmaz ve bir çözüm bulunur artık. Umarım biz kadınlar olarak rahata erişebiliriz, dışarıda korkmadan yürüyebiliriz, uyurken bunları düşünmeden uyuyabiliriz. Yarınımız ne olacak diye düşünmeden uyuyabiliriz” diye konuştu.

DİKKAT ÇEKEN MESAJLAR

Dövizlerde, “Sözünün eri değil, sözünü tutan”, “Kız başına değil, tek başına”, “Adamakıllı değil, doğru düzgün”, “Adam olana değil, insan olana”, “Kadın mühendis değil, mühendis”, “Kadınlarımız değil, kadınlar”, “Adam etmek değil, düzeltmek”, “İş adamı değil, iş insanı”, “Bayan değil, kadın”, “Hanım hanımcık değil, sessiz sakin”, “Erkekliğe sığmayan değil, insanlığa sığmayan” mesajları yer aldı.