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Triportör 2 metre yükseklikten inşaat alanına uçtu: Yaralılar var!

Triportör 2 metre yükseklikten inşaat alanına uçtu: Yaralılar var!

23.07.2025 14:43:00
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DHA
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Triportör 2 metre yükseklikten inşaat alanına uçtu: Yaralılar var!

Bursa'da triportörün köprülü kavşak inşaat alanına uçtuğu kazada aynı aileden 2’si çocuk 4 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri, yaralı çocukları muayene eldiveninden yapılan balonla sakinleştirildi.

Bursa-Ankara karayolu İnegöl girişinde saat 11.30 sıralarında bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Bozüyük yönünden gelen Fatih Ö. (35) idaresindeki 16 BTK 558 plakalı triportör, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 2 metre yükseklikten köprülü kavşak inşaat alanına uçtu. Devrilen araçta sürücü Fatih Ö. ile eşi Aylin Ö. (28), çocukları H.Ö. (9) ve T.Ö. (4) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken sağlıkçılar, yaralı çocukları muayene eldivenin şişirerek yaptıkları balonla sakinleştirdi.

Tedavi altına alınan 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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