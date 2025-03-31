Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu'ndan insanlık dışı 'Volkan Konak' paylaşımı

Yayınlanma: 31.03.2025 - 14:22

Güncelleme: 31.03.2025 - 14:39

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çıktığı sahnede kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren sanatçı Volkan Konak'ın ölümü ülke genelinde büyük üzüntü yarattı. Yurttaşlar Konak'ın ardından acılarını sosyal medya hesaplarından dile getirirken kimi dinci çevreler ise insanlık dışı paylaşımlarla Konak'a nefretlerini kustu.

Bunlar arasında bir isim ise ayrıca dikkat çekti. O isim Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu oldu.

Volkan Konak'ın Diyanet'e seslenerek yaptığı eleştiriden bir cümlenin yer aldığı görsele paylaşımında yer veren Müftü Mehmetalioğlu, Konak için sosyal medya hesabından "Sahnede Gebermiş" yazmaktan çekinmedi.

Mehmetalioğlu, sözlerinin devamında "Şimdi bize soracaklar; nasıl bilirdiniz? Cevabımız bu. Böyle bilirdik. Bizim için içen bizim için yanar da elbet" dedi.

İşte müftünün o paylaşımı:

Mehmetalioğlu, paylaşımına gelen tepkiler üzerine de "Din, devlet, diyanet ve kutsallarımıza düşman herkese vermiş olduğum rahatsızlıktan dolayı Rabbime şükrediyorum" diye açıklama yaptı.

HAK ARAYANLARI DA SEVMİYOR!

Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu, kamoyunda daha önce de gündem olmuştu. Mehmetalioğlu, sendikaya üye oldukları için işten çıkarılan ve aylarca eylem yapan Polonez işçilerine, geçen yıl Çatalca Kaymakamlığı önünde “Böyle hak aranmaz" diyerek müdahale etmişti.

VOLKAN KONAK DİYANET'İ NEDEN ELEŞTİRMİŞTİ?

Kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren Volkan Konak, Diyanet İşleri personelinin eğlence mekanlarından alınan vergi ile maaş almasını eleştirerek sosyal medya hesabından kurumun başkanı Ali Erbaş'a şöyle seslenmişti:

"Atatürk’ün kurduğu diyanetin, koltuğunu işgal eden zat;

İnsanlığın hizmetine ücretsiz sunulan dini, maaşla icra etmek, eğlence ve de turizm alanında çalışan ve bu sektörlerin vergisinden maaş almayı içine sindirmek ancak sizin gibi bezirgan saltanatı süren kişilere yakışır.

Bu akşam maaş ve ödeneklerinize katkı olması için bir kadeh de sizler için içiyorum. Lütfen kabul buyurunuz…”