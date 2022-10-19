TRT Belgesel, antilopların cinsel organını sansürledi

TRT Belgesel kanalında yayımlanan bir belgeselde, 'Uganda Kob Antilopları'nın cinsel organlarının blurlanarak sansürlendiği ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
19 Ekim 2022 Çarşamba, 16:06
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TRT Belgesel kanalında 16 Ekim Pazar günü sabah saatlerinde 'Hayvanların Dövüş Kulübü' adlı belgesel yayımlandı.

Yayımlanan belgeselde 'Uganda Kob Antilopları' bölümünde dikkat çeken bir ayrıntı göze çarptı.

Antilopların çiftleşme öncesi kavgasının yayımlandığı belgeselde TRT tarafından hayvanların cinsel organı sansürlendi.


TRT Belgesel Uganda Kob Antilopları Hayvanların Dövüş Kulübü

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