İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'tan, TRT Belgesel'e 'Büyük Hipodrom' tepkisi

21 Şubat 2022 Pazartesi, 13:31

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, TRT Belgesel'in Twitter'daki resmi hesabından yapılan 'Büyük Hipodrom' paylaşımında kullanılan “1700 yıl önce İstanbul'da inşa edilen ve ancak bugün hiçbir iz bırakmadan tarihin sessiz uykusuna dalan en görkemli mega yapılardan birini inceliyoruz” ifadelerine tepki gösterdi.

"BUYURUN SİZİ GEZDİRELİM"

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Polat, "Büyük Hipodrom hiçbir iz bırakmadan tarihin sessiz uykusuna dalmadı. Fotoğrafta gördüğünüz gibi tüm iç bölümü ayakta ve bir kaç ayda bir içinden durumunu kontrol ediyoruz. Buyurun bir gün sizi içinde gezdirelim" dedi.

"TALEPLERİMİZİN CEVAPLANMASINI BEKLİYORUZ"

"İstanbul için hazine değerinde, milyonlarca ziyaretçi alabilecek Hipodromu, İBB olarak restore edip turizme kazandırmak için mülk sahibi Maliye Hazinesi'ne yaptığımız başvuru 2 yıldır cevapsız bekliyor” diyen Polat açıklamasına şöyle devam etti:

“Hipodrom gibi büyük bir değerimizin hiç bilinmemesi ne acı, dünyanın gözbebeği olacak bir hazine değerinde oysa. Umuyorum yayınınız kamuoyu farkındalığını arttırır. İBB olarak verdiğimiz kurtarma ve şehrin kültürüne ekonomisine kazandırma çabamız böylece bir cevap bulur. Dünyanın hangi ülkesinde olsaydı böyle yok hükmünde tutulur, değersiz bir mezbeleliğe dönerdi bilmiyorum. Biz ülke olarak İstanbul'un ne büyük bir hazine olduğunu ne zaman anlayacağız acaba! Bu da feryadımızı duymayanlara, cevaba bile değer bulamayanlara içten sitemimdir.

İBB olarak Hipodromu restore etmemiz, yok olmaktan kurtarmamız, tekrar İstanbul'a ve dünyaya sunmamız için Maliye Hazinesi'ne yaptığımız kiralama, tahsis, restorasyon karşılığı kullanma gibi taleplerimizin hangi koşul uygun görülüyorsa o şekilde cevaplanmasını bekliyoruz.”