TRT canlı yayınında ilginç anlar: Kadraja giren kişi zafer işareti yaptı

Yayınlanma: 02 Nisan 2023 - 21:16

Güncelleme: 02 Nisan 2023 - 21:16

TRT Haber'in akşam bülteninde yaşanan ilginç anlar yaşandı. Sunucunun haberleri sunduğu sırada kameraya yansıyan görüntüler, izleyenleri şaşırttı.

Sunucu Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ABD'deki temaslarıyla ilgili bir haberi sunarken, kameranın kadrajında bir kişi göründü.

Kim olduğu ve stüdyoya nasıl girdiği bilinmeyen kişi, bir anda görüntüye girerek zafer işareti yaptı. Birkaç saniye ekranda görünen kişi daha sonra görüntüden çıktı.

Sosyal medyada gündem olan görüntüyle ilgili TRT Haber'den henüz bir açıklama gelmedi.