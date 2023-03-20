AKP'li vekil Hüseyin Yayman'dan ilginç çıkış: İBB ve ABB Hatay'a ne yaptı?

Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 21:21

Güncelleme: 20 Mart 2023 - 21:30

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin vurduğu Hatay'da, çok sayıda bina yerle bir olurken on binlerce yurttaş hayatını kaybetti. Deprem sonrası müdahalede çok geç kalındığı ve çadırlar konteynerlarda sıkıntı yaşandığı eleştirilerine maruz kalan iktidarın milletvekili Hüseyin Yayman, muhalefeti hedef aldı.

Deprem bölgesinde, iktidara yakınlığıyla bilinen Hacı Yakışıklı'nın, "Hatay'da çadır, konteyner, su ve enkaz altında kalanlar olduğuyla ilgili dezenformasyonlar hakkında ne dersiniz?" sorusuna yanıt veren AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, deprem üzerinden siyaset yapmadıklarını savundu.

Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Yayman şunları söyledi:

"Deprem ve yas üzerinden siyaset olur mu? Şikayet edene kadar çık bir işin elinden tut. Ben üstümü parçalayarak konuşmak istiyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Hatay'da ne yaptı? Ankara Büyükşehir Belediyesi ne yaptı? Hadi devlet yapmadı, sen ne yaptın? Bir taş üstüne taş koydun mu?"

11 YAKININI KAYBETMİŞTİ

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, 6 Şubat depremlerinde 11 akrabasını kaybetmişti.