TRT dizisi setinde korkunç kaza! Rabia Soytürk’ün parmağı kopma noktasına geldi

TRT 1’de yayınlanan Teşkilat dizisinin setinde aksiyon sahnesi çekimi sırasında yaşanan kazada oyuncu Rabia Soytürk’ün baş parmağı ciddi şekilde yaralandı. İlk müdahalesi set ekibi tarafından yapılan oyuncu hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre kaza, yüksek tempolu bir sahnenin çekimi sırasında meydana geldi. Soytürk’ün baş parmağının kopma noktasına geldiği belirtilirken, olay set ekibinde kısa süreli paniğe yol açtı. Sağlık ekiplerine haber verilmeden önce oyuncuya ilk müdahale çekim alanında yapıldı.

Hastanede acil serviste tedavi altına alınan Soytürk’ün durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği öğrenildi. Oyuncunun sağlık durumunun şu an stabil olduğu aktarıldı.